Аналитик спрогнозировал низкие продажи iPhone 16, несмотря на дебют ИИ Apple

Недавние данные крупных поставщиков Apple, включая TSMC и Largan, свидетельствуют о том, что заказы на iPhone 16 не претерпели значительного подъема. TSMC отметила отсутствие внезапного роста количества единиц продукции, в то время как Largan отметила, что заказы на модели высокого класса в этом году сопоставимы с прошлым годом. По словам Куо, объем заказов на iPhone 16 во второй половине 2024 года оценивается примерно в 87 миллионов единиц, что несколько ниже, чем 91 миллион единиц iPhone 15 за тот же период 2023 года.

Эти данные говорят о том, что, несмотря на Apple Intelligence — новой функции, которая, как ожидается, будет доступна в бета-версии для американских пользователей в конце 2024 года, — влияние на продажи iPhone 16 может быть минимальным.