Android 13 обновили из-за одной проблемы владельцев смартфонов Pixel

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Android 13 обновили из-за одной проблемы владельцев смартфонов PixelСвязанной с приложением
В среду запуск третьей бета-версии Android 13 был несколько неровным и задержался на пару часов. Теперь Google выкладывает Android 13 Beta 3.1 для владельцев Pixel, чтобы решить одну конкретную проблему.
Бета-версия 3.1 устраняет "проблему, из-за которой приложение Android Beta Feedback было недоступно в некоторых случаях". Эта проблема в основном затрагивала новых пользователей бета-версии. При этом Google сообщает, что пользователи по-прежнему могут сталкиваться с ошибками. Компания напомнила, что они могут сообщать о них непосредственно с помощью трекера проблем.
Ранее арбитражный суд Москвы арестовал в общей сложности еще 1 млрд рублей на счетах российского подразделения Google — ООО “ГУГЛ”, наложив таким образом арест на денежные средства и имущество подразделения