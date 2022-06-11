Android 13 обновили из-за одной проблемы владельцев смартфонов Pixel

Бета-версия 3.1 устраняет "проблему, из-за которой приложение Android Beta Feedback было недоступно в некоторых случаях". Эта проблема в основном затрагивала новых пользователей бета-версии. При этом Google сообщает, что пользователи по-прежнему могут сталкиваться с ошибками. Компания напомнила, что они могут сообщать о них непосредственно с помощью трекера проблем.

Ранее арбитражный суд Москвы арестовал в общей сложности еще 1 млрд рублей на счетах российского подразделения Google — ООО “ГУГЛ”, наложив таким образом арест на денежные средства и имущество подразделения