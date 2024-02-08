Apple искусственно ухудшит iPhone 16 Plus из-за страха конкуренции с iPhone 16 Pro Max

Согласно информации от инсайдера Majin Bu, iPhone 16 получит аккумулятор на 3561 мАч, iPhone 16 Plus – на 4006 мАч, а iPhone 16 Pro Max – на 4676 мАч.

Этот даунгрейд ёмкости в iPhone 16 Plus по сравнению с предыдущими моделями и увеличение в других версиях вызывает вопросы.

Такой шаг может быть направлен на то, чтобы подчеркнуть преимущества более дорогих моделей за счет автономности работы, тем самым стимулируя потребителей к выбору премиальных устройств.

При этом решение Apple об искусственном ухудшении может отразиться на восприятии потребителями линейки iPhone 16, особенно с учетом того, что iPhone 16 и 16 Plus, как ожидается, получат новый дизайн.