Apple начала производство iPhone 16 в Индии вслед за стартом производства в Китае

Издание Nikkei Asia сообщило, что этот шаг подчёркивает стремление Apple к созданию цепочек поставок за пределами Китая и диверсификации производства, а также уход от геополитической неопределённости. Отмечается, что индийская сеть поставок сильно развилась за последние несколько лет.

Раньше Китай выпускал самые новые и дорогие модели iPhone, в то время как Индия получала заказы только на более старые или бюджетные версии. Однако Apple стремится повысить устойчивость своей «внекитайской» цепочки поставок, что привело к увеличению производства iPhone в Индии.

В 2023 году в Индии было собрано около 30 млн iPhone, а в первой половине 2024 года ожидается сбор около 18 млн устройств. Эти смартфоны поставляются не только на индийский рынок, но и экспортируются за рубеж, основном в США. Крупные бренды, такие как Apple, стремятся диверсифицировать производство и осваивать индийские рынки, и Индия становится одним из основных мест сборки смартфонов за пределами Китая.