Apple начала собирать iPhone 16 в Бразилии

Расширяя глобальное производство

Apple начала сборку нового iPhone 16 в Бразилии, вслед за Индией и Китаем, что знаменует собой значительное расширение глобальной производственной сети компании. Согласно нормативным документам, на заводе Foxconn в Жундиаи, штат Сан-Паулу, собирается базовая модель iPhone 16, и это первый случай, когда Бразилия собирает новую модель iPhone со дня запуска. Между тем, более дорогие модели Pro по-прежнему будут производиться в Китае, пишут СМИ.