Apple не станет ущемлять iPhone 16 Pro и добавит в смартфон камеру «как в Pro Max»

Согласно его последнему отчету, iPhone 16 Pro получит тетрапризматическую зум-камеру от iPhone 15 Pro Max, а также увеличение размера экрана до 6.27 дюймов, что сделает его значительным обновлением.

Кроме того, обе модели iPhone 16 Pro обновят 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру с размером матрицы 1/2.6 дюйма (1.4µm) до 48-мегапиксельной 1/2.55-дюймовой (0.7µm) камеры, которая все равно будет выдавать 12-мегапиксельные снимки с объединением пикселей 1.4µm. Ультраширокоугольная камера сохранит 6-элементный объектив.

Следующим крупным обновлением станет фронтальная камера. По сообщениям, все модели iPhone 17 получат новую 24-мегапиксельную фронтальную камеру с 6-элементным объективом, что является значительным улучшением по сравнению с 12-мегапиксельной 5-элементной камерой на текущих моделях iPhone.