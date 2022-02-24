Apple оптимизирует переход на связь 5G в iPhone 14

По слухам, модем 5G будет основан на 6-нм техпроцессоре TSMC, что является значительным улучшением по сравнению с чипами Qualcomm, используемыми в современных iPhone. Это должно привести к снижению энергопотребления.

Также есть информация о чипе управления питанием, разрабатываемом Apple для оптимизации работы модема. Ожидаются и другие оптимизации, касающиеся ммВолны и радиочастот.

Ранее ведущий AndroidSetup в выпуске на YouTube назвал три причины выбора киберспортсменами для соревнований не Android-смартфонов, а iPhone.