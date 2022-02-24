Apple оптимизирует переход на связь 5G в iPhone 14

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Apple оптимизирует переход на связь 5G в iPhone 14При этом откажется от Qualcomm, возможно
В одном из китайских СМИ появилось сообщение о том, что компания TSMC готова взять на себя все заказы Apple на 5G-модемы для предстоящей серии iPhone 14. Эта информация противоречит более раннему сообщению о том, что TSMC возьмет на себя только часть заказов.
По слухам, модем 5G будет основан на 6-нм техпроцессоре TSMC, что является значительным улучшением по сравнению с чипами Qualcomm, используемыми в современных iPhone. Это должно привести к снижению энергопотребления.
Также есть информация о чипе управления питанием, разрабатываемом Apple для оптимизации работы модема. Ожидаются и другие оптимизации, касающиеся ммВолны и радиочастот.
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Источник: GMS Arena