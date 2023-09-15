Apple посоветовала сотрудникам молчать о радиоактивности iPhone 12

Сотрудникам рекомендовано отвечать «нам нечем поделиться» и подчеркивать, что телефоны нельзя вернуть или заменить через две недели после покупки.

Регуляторные органы Франции заявили, что устройства iPhone 12 превышают установленные законом пределы радиационного воздействия.

Apple утверждает, что iPhone 12, как и все другие устройства компании, прошел тщательную проверку на безопасность для потребителей. Недавно компания сняла с производства iPhone 12 после анонса iPhone 15. Однако Франция по-прежнему обеспокоена судьбой тех, кто уже приобрел iPhone 12.