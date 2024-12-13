Apple представила чехлы для iPhone 16 с сапфировым кристаллом для одной кнопки

Опубликовано 13 декабря 2024, 06:001 мин.
Apple представила чехлы для iPhone 16 с сапфировым кристаллом для одной кнопкиCamera Control управления камерой
Apple выпустила обновленный чехол под брендом Beats для линейки iPhone 16. Новый дизайн Special Edition представлен в двух цветах: Sunrise Pink и Twilight Blue. Они присоединяются к существующим линейкам Midnight Black, Summit Stone, Riptide Blue и Sunset Purple.
© Apple
Чехлы изготовлены из жесткого поликарбоната с гибкими боковыми сторонами для лучшей амортизации. Глянцевое покрытие противостоит царапинам, а подкладка из микрофибры защищает телефон. Обе версии совместимы с MagSafe, но в Special Edition стандартный контур MagSafe заменен на логотип Beats "b".
Отличительной особенностью чехла является интеграция с функцией Camera Control iPhone 16. Слой сапфирового кристалла и токопроводящий материал распознают движения пальцев, улучшая управление камерой.
Чехлы доступны для всех моделей iPhone 16: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Их цена составляет 49 долларов за штуку.