Apple представила чехлы для iPhone 16 с сапфировым кристаллом для одной кнопки

Чехлы изготовлены из жесткого поликарбоната с гибкими боковыми сторонами для лучшей амортизации. Глянцевое покрытие противостоит царапинам, а подкладка из микрофибры защищает телефон. Обе версии совместимы с MagSafe, но в Special Edition стандартный контур MagSafe заменен на логотип Beats "b".

Отличительной особенностью чехла является интеграция с функцией Camera Control iPhone 16. Слой сапфирового кристалла и токопроводящий материал распознают движения пальцев, улучшая управление камерой.

Чехлы доступны для всех моделей iPhone 16: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Их цена составляет 49 долларов за штуку.