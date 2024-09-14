Опубликовано 14 сентября 2024, 08:151 мин.
Apple продолжила рекламировать то, что iPhone 16 не получит на релизе — ИИВ новой рекламной кампании
В преддверии старта продаж iPhone 16 Pro компания Apple выпустила три новых рекламных ролика, демонстрирующих функции Apple Intelligence. Забавно, что эти функции устройство получит позже, не на релизе.
Первый ролик демонстрирует функцию Custom Memory Movies в приложении Photos, где пользователи могут создавать персонализированные фильмы, просто описывая содержимое. Затем Apple Intelligence подбирает и упорядочивает лучшие фотографии и видео.
Второе видео рассказывает о функции Email Summary в почте, которая позволяет пользователям одним касанием быстро излагать суть длинных писем.
В третьем видеоролике представлена «умная» Siri, которая может похвастаться улучшенной контекстной осведомленностью, расширенной интеграцией приложений и более глубоким пониманием языка.
Apple подтвердила, что эти функции, включая резюме уведомлений, будут доступны с октября.