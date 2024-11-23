Apple сравнила iPhone 16 Pro с космической ракетой в недавней рекламе

Опубликовано 23 ноября 2024, 08:151 мин.
Apple сравнила iPhone 16 Pro с космической ракетой в недавней рекламеЭффективность чипа A18 Pro
Apple выпустила новую рекламу под названием «All Systems Pro», демонстрирующую возможности A18 Pro, на котором построены модели iPhone 16 Pro, отходя от недавнего акцента на функциях Apple Intelligence.
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В рекламном ролике, размещенном в комнате управления NASA, вместо ракеты изображена команда, готовящаяся к «запуску» iPhone 16 Pro. Такой креативный подчеркивает «технологический скачок», который обеспечивает чип A18 Pro, оснащенный обновленным нейронным движком, усовершенствованными CPU и GPU, а также значительно улучшенной пропускной способностью памяти.
В рекламе также подчеркивается способность чипа поддерживать такие функции, как съемка видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Кроме того, Apple подчеркивает наличие у iPhone 16 Pro нового порта USB-C.