Apple вернёт в линейку iPhone 16 классический золотой цвет

Якобы к расцветке, которая уже утверждена, что подтверждали многочисленные утечки, должен быть добавлен новый цвет. На самом деле не новый, а классический, использовавшийся в линейке iPhone 8, выпущенной в 2017 году.

При этом данные Fixed Focus Digital противоречат всем предыдущим инсайдам, так как ранее все информаторы утверждали, что Apple выпустит iPhone 16 Pro в цветах белый титан, натуральный титан, чёрный титан, синий или розовый титан. Но золотого (шампанского) в списке нет.

Напомним, линейка iPhone 16 будет представлена в сентябре 2024 года. Pro-модель получит дисплей диагональю 6,3", увеличенный аккумулятор с корпусом из нержавеющей стали для более простого обслуживания, перископический телеобъектив с пятикратным зумом и другие новшества.