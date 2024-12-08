Apple всё же вложит $1 миллиард в Индонезию ради снятия запрета на iPhone 16

Инвестиции были сделаны после того, как в октябре Индонезия запретила продажи iPhone 16, ссылаясь на то, что Apple не соблюдает требования к местному законодательству. Согласно действующим правилам, телефоны, продаваемые в Индонезии, должны иметь не менее 40 % деталей местного производства.

По словам Роеслани, детали сделки еще уточняются, но ожидается, что обязательства Apple будут подтверждены на следующей неделе. На прошлой неделе правительство отклонило предыдущее предложение Apple о строительстве завода по производству аксессуаров и комплектующих стоимостью 100 миллионов долларов, назвав его недостаточным.

Apple пока не комментирует инвестиционные планы.