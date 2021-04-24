ASUS назвала дату анонса компактного флагманского смартфона

Кроме того, ранее уже ходили слухи о том, что ASUS готовит к выходу Zenfone 8 Mini. Пока неясно, сколько именно смартфонов будет в новой линейке. Возможно, что три — стандартный, Pro и mini.

По ранней информации, модели серии Zenfone 8 будут оснащаться AMOLED дисплеем частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+ и камерой с датчиком изображения Sony IMX686 на 64 Мп.