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Сегодня в 10:19
ASUS назвала дату анонса компактного флагманского смартфона
В линейке Zenfone 8
ASUS объявила дату анонса новых смартфонов серии Zenfone 8. В линейке, судя по всему, будет компактный флагман.
Мероприятие назначено на 12 мая в 20:00 по московскому времени. На тизере компания ASUS обозначила, что представит нечто с высокой производительностью и в компактном размере. Скорее всего, в основу устройств ляжет топовый процессор Snapdragon 888. Тому даже есть свидетельства в различных банчмарках.
Кроме того, ранее уже ходили слухи о том, что ASUS готовит к выходу Zenfone 8 Mini. Пока неясно, сколько именно смартфонов будет в новой линейке. Возможно, что три — стандартный, Pro и mini.
По ранней информации, модели серии Zenfone 8 будут оснащаться AMOLED дисплеем частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+ и камерой с датчиком изображения Sony IMX686 на 64 Мп.