ASUS не будет выпускать флагманский смартфон под цифрой 4 из-за суеверий

Журналисты напомнили, что в азиатских странах некоторые компании предпочитают не использовать цифру «4» в названиях продуктов. Дело в том, что произношение китайского иероглифа, обозначающего «четыре», созвучно со словом «смерть».

По слухам, ASUS ROG Phone 4/5 получит процессор Snapdragon 888, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки на 60 или 65 Вт.