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ASUS не будет выпускать флагманский смартфон под цифрой 4 из-за суеверий
Распространённое в Азии явление
В сеть утекла фотография грядущего игрового смартфона ASUS, который ждали под именем ROG Phone 4. На снимке видно, что на задней панели устройства изображена цифра «5». Журналисты предположили, что тайваньская компания ASUS решила изменить имя смартфона из-за суеверий.
Известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) отметил, что если фотография не фейковая, то можно предположить, что новый смартфон будет называться ROG Phone 5.
Mukul Sharma
Журналисты напомнили, что в азиатских странах некоторые компании предпочитают не использовать цифру «4» в названиях продуктов. Дело в том, что произношение китайского иероглифа, обозначающего «четыре», созвучно со словом «смерть».
По слухам, ASUS ROG Phone 4/5 получит процессор Snapdragon 888, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки на 60 или 65 Вт.