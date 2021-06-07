ASUS объявила российские цены рекордно быстрого флагманского смартфона

Рекордно быстрый флагман ASUS уже находится в продаже. На официальном сайте компании можно купить версию с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Она оценена в 89 990 рублей. В подарок при покупке можно получить игровые наушники ASUS ROG Cetra II Core.

Помимо этой версии для российского рынка подготовили вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти за 72 990 рублей, а также вариант 12 ГБ + 256 ГБ за 79 990 рублей. В продаже их, впрочем, нет. ASUS указывает, что предложение ограничено.

Напомним, в марте ASUS ROG Phone 5 стал рекордсменом теста производительности Master Lu.