Asus официально прекратила выпуск смартфонов

Теперь Asus сосредоточится на других направлениях. Основной упор сделают на коммерческие компьютеры и разработки в сфере «физического ИИ» — роботы, умные очки и др. При этом компания не бросает своих текущих пользователей: она продолжит обслуживать уже выпущенные смартфоны, выпускать для них обновления и выполнять гарантийные обязательства (Не в России, правда).

Ши также поделился финансовыми результатами. В 2025 году выручка Asus достигла 738,91 млрд тайваньских долларов (около 23,4 млрд долларов США). Это на 26% больше, чем в 2024 году. Особенно быстро растёт бизнес по производству серверов для ИИ — он показал двукратный рост.