Asus официально прекратила выпуск смартфонов

Опубликовано 20 января 2026, 12:541 мин.
Asus официально прекратила выпуск смартфоновВ этом году ничего не стоит ждать
Asus подтвердила, что больше не будет выпускать новые смартфоны. Председатель компании Джонни Ши на специальном мероприятии в Тайбэе поведал, что, в этом году новинок не планируется. И бренд полностью уходит с рынка телефонов.
© Asus
Теперь Asus сосредоточится на других направлениях. Основной упор сделают на коммерческие компьютеры и разработки в сфере «физического ИИ» — роботы, умные очки и др. При этом компания не бросает своих текущих пользователей: она продолжит обслуживать уже выпущенные смартфоны, выпускать для них обновления и выполнять гарантийные обязательства (Не в России, правда).
Ши также поделился финансовыми результатами. В 2025 году выручка Asus достигла 738,91 млрд тайваньских долларов (около 23,4 млрд долларов США). Это на 26% больше, чем в 2024 году. Особенно быстро растёт бизнес по производству серверов для ИИ — он показал двукратный рост.