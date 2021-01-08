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Сегодня 16:31
ASUS отказалась обновлять Android в своём флагманском смартфоне
Никакого Android 10
В 2018 году вышел флагманский игровой смартфон ASUS ROG Phone. Он работал под управлением Android 8.1 из коробки, а позже обновился до Android 9.0. Как заявила ASUS, дальнейших обновлений операционной системы для смартфона не планируется.
С последнего крупного обновления ROG Phone прошло больше года. ASUS подтвердила, что Android 10 смартфону не видать.
Стоит отметить, что ROG Phone работает на флагманском процессоре 2018 года Snapdragon 845, и почти все устройства с этим чипом до сих пор поддерживаются производителями. Даже более дешёвый POCO F1 с этим чипсетом получил Android 10.
В итоге обладатели ROG Phone будут вынуждены использовать Android 9.0 до окончания его срока службы.