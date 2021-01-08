ASUS отказалась обновлять Android в своём флагманском смартфоне

С последнего крупного обновления ROG Phone прошло больше года. ASUS подтвердила, что Android 10 смартфону не видать.

Стоит отметить, что ROG Phone работает на флагманском процессоре 2018 года Snapdragon 845, и почти все устройства с этим чипом до сих пор поддерживаются производителями. Даже более дешёвый POCO F1 с этим чипсетом получил Android 10.

В итоге обладатели ROG Phone будут вынуждены использовать Android 9.0 до окончания его срока службы.