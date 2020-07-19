ASUS предложит доплатить за версию флагмана с разогнанным процессором

В новой линейке должны быть представлены две модели — ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro. Никакой Pro-версии у ZenFone 6, например, не было. Утечка показала, что два новых смартфона будут работать на процессорах с частотами 2,84 ГГц и 3,09 ГГц. То есть наименования платформ тоже будут разными.

Предполагается, что первая модель, то бишь ZenFone 7, будет оснащена процессором Snapdragon 865. А вот вторая ZenFone 7 Pro получит разогнанный Snapdragon 865+. Pro-модели, по традиции, дороже обычных, а значит за мощный смартфон придётся доплатить.