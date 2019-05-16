ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой

6,4-дюймовый дисплей устройства не имеет никаких вырезов сверху. Снизу рамка чуть утолщена. В целом, экран занимает 92% площади поверхности смартфона. Его разрешение равно 2340 x 1080. Сканер отпечатка пальца у модели расположен на задней панели.

Работает смартфон на топовом восьмиядерном процессоре Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Максимальная аппаратная комплектация устройства — 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.

Мощный и массивный аппарат оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, который должен обеспечить два дня автономной работы на одном заряде.