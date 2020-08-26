ASUS представила новый флагманский смартфон с тройной поворотной камерой

То есть у Zenfone 7 нет никаких вырезов в 6,67-дюймовом экране. Всё потому, что основная камера может играть роль фронтальной. Сам AMOLED-дисплей имеет частоту обновления 90 Гц.

В качестве аппаратной основы для смартфона выступает топовый процессор Snapdragon 865 Plus. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Есть поддержка быстрой 30-ваттной зарядки. Zenfone 7 можно зарядить полностью за 93 минуты, а на 60% — всего за 34 минуты.

Камера Zenfone 7 на поворотном модуле теперь тройная — впервые в мире. Модуль может выдержать 100 открываний в день в течение пяти лет. Система камер состоит из основного 64-Мп датчика Sony IMX686, который дополняют ультраширокоугольный модуль с сенсором на 12 Мп и телекамера с трёхкратным оптическим зумом.

Всего в линейке представлены две модели — обычная и Pro-версия. Младшая отличается от старшей менее мощным процессором Snapdragon 865 и отсутствием системы оптической стабилизации. Оба смартфона могут работать в сетях 5G.

ASUS рассказала, что планирует выпустить новинки в Европе 1 сентября. Европейские цены будут названы позже. Пока известны только тайваньские цены: Zenfone 7 — 21 999 новых тайваньских долларов (около 56,6 тысячи рублей); Zenfone 7 Pro — NT$27 990 (примерно 72 тысячи рублей).