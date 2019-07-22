ASUS представила первый игровой смартфон на разогнанном Snapdragon 855

AMOLED-экран смартфона имеет диагональ 6,59 дюйма и разрешение 2340 х 1080 пикселей. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, как и полагается для игрового девайса. Дисплей реагирует на прикосновения пальцев пользователя даже быстрее, чем в iPhone XS Max.
Стереодинамики у ROG Phone 2 расположены по бокам. Также сбоку размещены кнопки AirTriggers, которые выполняют роль триггеров как на геймпаде. Так же, как и у джойстиков у смартфона есть вибрационные моторчики.
Аппаратной основой устройства, как и ожидалось, стала SoC Snapdragon 855 Plus. Смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной.
Камера у него не то, чтобы впечатляющая, но достойная: основная с датчиками на 48 и 13 Мп, фронтальная — на 24 Мп.
Конечно, у ROG Phone 2 есть вентиляционные решётки. Можно также поставить на смартфон кулер AeroActive Cooler II второго поколения, который будет одновременно выполнять роль подставки.
Помимо самого смартфона ASUS представила и аксессуары к нему: геймпады ROG Kunai Gamepad, похожие на контроллеры от Nintendo Switch; док-станцию TwinView Dock II, которая даёт дополнительный сенсорный экран, кулер и аккумулятор на 5000 мАч.
Своя же батарея у ROG Phone 2 имеет ёмкость 6000 мАч, чего хватает на 7 часов игры в PUBG. Поддерживается быстрая 30-ваттная зарядка. Работает же устройство под управлением Android 9.0 Pie. Про дату начала продаж и стоимость смартфона ASUS пока ничего не сообщила.