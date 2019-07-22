ASUS представила первый игровой смартфон на разогнанном Snapdragon 855

Стереодинамики у ROG Phone 2 расположены по бокам. Также сбоку размещены кнопки AirTriggers, которые выполняют роль триггеров как на геймпаде. Так же, как и у джойстиков у смартфона есть вибрационные моторчики.

Аппаратной основой устройства, как и ожидалось, стала SoC Snapdragon 855 Plus. Смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной.

Камера у него не то, чтобы впечатляющая, но достойная: основная с датчиками на 48 и 13 Мп, фронтальная — на 24 Мп.