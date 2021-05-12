ASUS представила самый компактный флагманский смартфон 2021 года

Диагональ экрана устройства составляет всего 5,9 дюйма. Панель характеризуется частотой обновления до 120 Гц, защищена стеклом Gorilla Glass Victus. Смартфон представлен в серебристом и чёрном цветах. Имеется защита от воды и пыли по стандарту IP65/IP68.

В качестве аппаратной основы Zenfone 8 служит самый мощный на данный момент процессор Qualcomm — Snapdragon 888. Он обеспечивает поддержку 5G. ASUS заявляет, что Zenfone 8 в AnTuTu обходит Xiaomi Mi 11.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. Есть поддержка быстрой 30-Вт зарядки. Основная камера у Zenfone 8 представлена двумя датчиками: главным на 64 Мп (ширик, оптическая стабилизация изображения) и дополнительным на 12 Мп (ультраширик). Фронтальная камера врезана в экран, разрешение датчика составляет 12 Мп.

У смартфона есть 3,5 разъём для наушников. Zenfone 8 поставляется с зарядным устройством в коробке. Цены на него начинаются с 599 евро.