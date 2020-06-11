ASUS привезёт в Россию экстремально быстрый смартфон ROG Phone III

В издании GSMArena уверены, что представленный в базе ЕЭК смартфон точно является следующим ROG Phone. Его модельный номер — ZS661KS — очень похож на модельный номер первого ROG Phone — ZS600KL.

Из бенчмарка известно, что ROG Phone III получит процессор Snapdragon 865 и Android 10. Версия с 12 ГБ оперативной памяти набрала 910 баллов в однопоточном режиме и 3229 балла — в многопоточном. Ожидается, что ROG Phone III станет одним из самых быстрых смартфонов этого года.