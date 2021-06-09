ASUS привёз в Россию компактный флагманский смартфон ZenFone 8

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ASUS привёз в Россию компактный флагманский смартфон ZenFone 8Необычная новинка в мире гигантов
В последние несколько лет производители смартфонов продолжают увеличивать размер своих устройств. Разве что Apple в прошлом году выпустила iPhone 12 mini. Но в то же время компания представила iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем.
На фоне этого становится ещё интереснее новинка от ASUS — компактный флагман ASUS ZenFone 8 (обзор).
Устройство получило чип Snapdragon 888 в качестве основы при 5,9-дюймовом экране. Дисплей выполнен по технологии Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц. На выбор представлено 8 либо 16 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ памяти постоянной.
Ёмкость аккумулятора ZenFone 8 — 4000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4.0. Основная камера двойная, на 64 и 12 Мп. Фронтальная — на 12 Мп.
Цены: версия 8/128 ГБ стоит 63 990 рублей, 8/256 ГБ — 67 990 рублей, а 16/256 ГБ — 73 990 рублей.