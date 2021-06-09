ASUS привёз в Россию компактный флагманский смартфон ZenFone 8

Необычная новинка в мире гигантов

В последние несколько лет производители смартфонов продолжают увеличивать размер своих устройств. Разве что Apple в прошлом году выпустила iPhone 12 mini. Но в то же время компания представила iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем.