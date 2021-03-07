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ASUS распродаёт флагманский смартфон с поворотной камерой по минимальной цене
На 10 тысяч дешевле, чем где-либо
ASUS на своём официальном сайте снизила цену флагманского смартфона Zenfone 7 на 10 тысяч рублей. Это устройство отличается необычной поворотной камерой.
Смартфон Zenfone 7 предлагается в комплектации 8 ГБ + 128 ГБ за 39 990 рублей. Если посмотреть на Яндекс.Маркете, то никто за такую стоимость устройство больше не продаёт.
Напомним, ASUS Zenfone 7 оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем частотой обновления 90 Гц, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865, хорошей камерой. Последняя состоит из широкоугольного модуля с датчиком Sony IMX686 разрешением 64 Мп, сверхширокоугольного модуля с датчиком Sony IMX363 на 12 Мп и камерой с телеобъективом на 8 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч.