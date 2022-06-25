Asus ROG Phone 6 станет первым в мире игровым смартфоном, защищённым от брызг

Степень защиты IPx4 подразумевает, что смартфон защищен от водяных брызг с любого направления. То есть теоретически ROG Phone 6 должно быть не страшно использовать под дождём.

Ранее стало известно, что смартфон получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1, экран AMOLED с частотой 165 Гц и улучшенную систему охлаждения. Кроме того, устройство недавно прошло сертификацию TENAA, которая раскрыла, что он будет оснащаться 6,78-дюймовым экраном, 18 ГБ ОЗУ, 512 ГБ хранилища, 64-мегапиксельной основной камерой, 12-мегапиксельной селфи-камерой и аккумулятором ёмкостью 6000 мАч.