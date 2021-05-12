ASUS выпустила новый флагманский смартфон с поворотной камерой Zenfone 8 Flip

У этой модели экран больше — диагональ равна 6,67 дюйма. В дисплее нет никакого выреза, так как камера расположена на поворотном модуле. Частота обновления экрана достигает 90 Гц.

В поворотный модуль встроены три камеры. ASUS обещает, что этот компонент без опаски можно будет открывать и закрывать по 150 раз в день в течение 5 лет. Главный датчик изображения на модуле представлен Sony IMX686 на 64 Мп. Его дополняют 12-Мп сенсор с ультраширокоугольной оптикой и телефото-камера с трёхкратным оптическим зумом.

Zenfone 8 Flip питает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 30-Вт зарядки. В качестве процессора используется Snapdragon 888 5G.

Цены на новинку начинаются с 799 евро.