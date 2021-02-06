ASUS выпустит маленький флагманский смартфон ZenFone Mini

По информации источников, новый ZenFone Mini выйдет в этом году. Он получит премиальные характеристики и экран с небольшой диагональю. То есть это будет конкурент iPhone 12 mini (который, правда, оказался не слишком популярным, но да ладно). К сожалению, технические характеристики ZenFone Mini пока неизвестны.

Источники также подтвердили, что ASUS намерена представить этой весной игровой смартфон ROG Phone 5. Вероятно, он выйдет в марте. Этот смартфон получит топовый процессор Snapdragon 888 и дополнительный маленький дисплей на задней панели.