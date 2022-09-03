ASUS выпустит смартфон с откидной крышкой ради охлаждения

Сегодня в 13:59
1 мин.
ASUS выпустит смартфон с откидной крышкой ради охлажденияНепривычная конструкция
ASUS официально представит ROG Phone 6D Ultimate 19 сентября. Бренд уже подтвердил, что аппарат будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9000+. Сегодня стало известно, как чип будет охлаждаться. Как оказалось, весьма необычным способом.
ROG Phone 6D Ultimate получит беспрецедентную систему охлаждения, которая будет «обеспечивать приток воздуха». Для этого у смартфона будет просто-напросто откидная крышка.
Судя по изображениям, крышка находится над медным радиатором, который рассеивает тепло от процессора.
Ожидается также, что ROG Phone 6D Ultimate получил экран AMOLED Samsung с частотой 165 Гц, 50-мегапиксельный датчик камеры, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт.