ASUS выпустит смартфон с откидной крышкой ради охлаждения

Непривычная конструкция

ASUS официально представит ROG Phone 6D Ultimate 19 сентября. Бренд уже подтвердил, что аппарат будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9000+. Сегодня стало известно, как чип будет охлаждаться. Как оказалось, весьма необычным способом.