Beats теперь не только наушники: обзор первого чехла для iPhone суббренда Apple

Опубликовано 22 сентября 2024, 16:141 мин.
Beats теперь не только наушники: обзор первого чехла для iPhone суббренда AppleДорогой, но стильный, с небольшими недостатками
Apple совершила неожиданный поворот, выпустив свои новые чехлы для iPhone 16 под маркой Beats. Чехол Beats предлагает глянцевый дизайн из жесткого пластика, напоминающий iPhone 5C. В нем даже реализована кнопка из сапфирового стекла с токопроводящим слоем для новой функции флагмана компании.
© Apple
Своим мнением об этом чехле высказали 9to5Mac. Так, пользователи могут столкнуться с нестабильной работой жестов смахивания, часто требующей нескольких попыток.
Хотя чехол устойчив к царапинам и выпускается в интересных цветах, таких как «Riptide Blue», у него есть недостатки, такие как открытое дно и видимое кольцо MagSafe, которое кажется СМИ «ненужным». При цене в 49 долларов он стоит столько же, сколько силиконовые чехлы Apple, хотя на ощупь кажется дешевле.
Пока что цена может не оправдать ощущения. Ждём скидок