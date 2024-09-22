Beats теперь не только наушники: обзор первого чехла для iPhone суббренда Apple

Своим мнением об этом чехле высказали 9to5Mac. Так, пользователи могут столкнуться с нестабильной работой жестов смахивания, часто требующей нескольких попыток.

Хотя чехол устойчив к царапинам и выпускается в интересных цветах, таких как «Riptide Blue», у него есть недостатки, такие как открытое дно и видимое кольцо MagSafe, которое кажется СМИ «ненужным». При цене в 49 долларов он стоит столько же, сколько силиконовые чехлы Apple, хотя на ощупь кажется дешевле.

Пока что цена может не оправдать ощущения. Ждём скидок