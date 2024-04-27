iPhone 16 Pro будет иметь 6,3-дюймовый дисплей, увеличенный с 6,1 дюйма от прошлой итерации, в то время как Pro Max увеличится до 6,9 дюйма с 6,7 дюйма. Однако за увеличение площади экрана придется заплатить — телефоны также станут немного выше. Хотя некоторые, например Ченс Миллер из 9to5Mac, являются поклонниками большего экрана, остается вопрос: не оттолкнет ли это пользователей, предпочитающих более карманные телефоны?

Переход на титан в моделях iPhone 15 Pro помог смягчить увеличение веса больших телефонов. Миллер отмечает, что iPhone 15 Pro Max заметно легче своего предшественника, что делает его больший размер более удобным. Одно из возможных последствий заключается в том, что некоторые пользователи «Pro Max» могут найти стандартную модель «Pro» с большим экраном более привлекательной на этот раз.

Только время покажет, как эти изменения размеров повлияют на покупательские привычки, но одно можно сказать наверняка: дни компактных iPhone уходят.