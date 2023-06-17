Будут ли исключать iPhone из параллельного импорта: ответ Минпромторга

Наличие определенных шпионских приложений больше связано с регулированием, касающимся конкретного функционального использования этих устройств, сообщил чиновник. ФСБ уже дала соответствующие разъяснения по поводу этих уязвимостей в операционной системе iOS.

Он также упомянул вопрос об использовании устройств Apple в секторах, находящихся в ведении ФСБ.

Однако замминистра подчеркнул, что Минпромторг намерен исключить устройства, которые способны делать российские производители из списка, если это не повредит рынку.

«Коммерсантъ» ранее выяснил, что сейчас на российском рынке наблюдается избыток iPhone из-за снижения спроса и притока параллельного импорта.