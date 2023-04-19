Быстрее Snapdragon 8 Gen 2: слиты результаты бенчмарка AnTuTu для MediaTek Dimensity 9200+

MediaTek Dimensity 9200+ – это разогнанная версия обычного чипсета Dimensity 9200, и на данный момент неизвестно, какими будут точные тактовые частоты различных компонентов.

Однако текущая конфигурация обычного чипсета Dimensity 9200 включает ядро Cortex-X2 с частотой 3 ГГц, три ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2,85 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц. Чипсет также оснащен графическим процессором Immortalis-G715 и производится по 4-нм техпроцессу.

Ранее MediaTek также представила автомобильную платформу нового поколения под названием Dimensity Auto.