Частичка Кореи: около 70% iPhone 14 используют экраны Samsung

Согласно новому отчёту, Samsung будет поставлять более 70% OLED-дисплеев для устройств iPhone 14. Так, не менее 80 миллионов смартфонов будут иметь панели Samsung, более 20 миллионов будут использовать экран от LG Display, а около 6 миллионов — от BOE, крупнейшего китайского производителя.

Samsung Display ожидает, что из 80 миллионов устройств более 60 миллионов будут моделями Pro. Сообщается также, что LG Display сталкивается с проблемами на производственной линии, что позволяет корейскому производителю получить ещё большую долю.