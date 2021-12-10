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Чехол раскрыл странный дизайн камеры грядущего смартфона Xiaomi 12 Ultra

Что там будет — совершенно непонятно
В сеть утекли изображения чехлов для смартфонов серии Xiaomi 12. Они помогли раскрыть дизайн задней панели устройств.
Чехол раскрыл странный дизайн камеры грядущего смартфона Xiaomi 12 Ultra

На фото представлены чехлы для моделей Xiaomi 12, 12 Pro и 12 Ultra. Вырезы в чехлах под камеры Xiaomi 12 и 12 Pro соответствуют ранним утечкам. Наибольший вырез отведён под модуль на 50 Мп. Помимо него будут ещё два модуля и вспышка.

Чехол раскрыл странный дизайн камеры грядущего смартфона Xiaomi 12 Ultra

А вот с Xiaomi 12 Ultra ситуация интересная. В чехле устроена массивная круглая выпуклость с восемью вырезами, из которых как минимум пять выглядят как отверстия для камеры. Общий вид напоминает устройство камеры в Huawei Mate 40. Какие будут датчики у Xiaomi 12 Ultra, пока непонятно.

Новую линейку смартфонов должны представить уже 12 декабря.

Источник: GSMArena
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