Чехол раскрыл странный дизайн камеры грядущего смартфона Xiaomi 12 Ultra

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Чехол раскрыл странный дизайн камеры грядущего смартфона Xiaomi 12 UltraЧто там будет — совершенно непонятно
В сеть утекли изображения чехлов для смартфонов серии Xiaomi 12. Они помогли раскрыть дизайн задней панели устройств.
На фото представлены чехлы для моделей Xiaomi 12, 12 Pro и 12 Ultra. Вырезы в чехлах под камеры Xiaomi 12 и 12 Pro соответствуют ранним утечкам. Наибольший вырез отведён под модуль на 50 Мп. Помимо него будут ещё два модуля и вспышка.
А вот с Xiaomi 12 Ultra ситуация интересная. В чехле устроена массивная круглая выпуклость с восемью вырезами, из которых как минимум пять выглядят как отверстия для камеры. Общий вид напоминает устройство камеры в Huawei Mate 40. Какие будут датчики у Xiaomi 12 Ultra, пока непонятно.
Новую линейку смартфонов должны представить уже 12 декабря.
Источник: GSMArena