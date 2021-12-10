Чехол раскрыл странный дизайн камеры грядущего смартфона Xiaomi 12 Ultra

А вот с Xiaomi 12 Ultra ситуация интересная. В чехле устроена массивная круглая выпуклость с восемью вырезами, из которых как минимум пять выглядят как отверстия для камеры. Общий вид напоминает устройство камеры в Huawei Mate 40. Какие будут датчики у Xiaomi 12 Ultra, пока непонятно.

Новую линейку смартфонов должны представить уже 12 декабря.