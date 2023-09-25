Чем iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут лучше актуальных моделей и почему их цена увеличится

Чем iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут лучше актуальных моделей и почему их цена увеличитсяВсё дело в камере
Грядущие iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, ожидаемые в следующем году, получат улучшенную перископную телефотокамеру, которая уже присутствует в iPhone 15 Pro Max.
Однако эти улучшения могут обойтись Apple дороже. Согласно утечкам, из-за растущего спроса и желания компании улучшить характеристики объектива, стоимость производства может возрасти на 30%.
Купертиновцы стремятся к более точной сборке объектива, что улучшит качество, но и увеличит стоимость перископной камеры для iPhone 16 Pro Max. Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple просила своего поставщика повысить спецификации объектива для улучшения качества.
Этот процесс позволит получить его более точную сборку и компенсировать брак при сборке модуля.
К сожалению, это решение имеет свои недостатки. Куо утверждает, что повышение спецификаций объектива и расширение производства приведут к увеличению стоимости телефотообъектива iPhone 16 Pro Max примерно на 30%, до $6-6,5.