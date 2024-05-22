Чем камеры у iPhone 16 Pro Max и 16 Pro будут лучше предшественника

Флагманская модель будет оснащена новыми 48-мегапиксельными широкоугольной и ультраширокой камерами, в то время как у iPhone 15 Pro ультраширокая камера оставалась на уровне 12 Мп.

По словам инсайдера OvO Baby Sauce OvO, основная камера iPhone 16 Pro Max будет обновлена до 48 Мп с использованием сенсора Sony IMX903. Меньший iPhone 16 Pro получит сенсор Sony IMX803, который уже используется в текущих моделях.

Кроме того, ультраширокий объектив iPhone 16 Pro Max впервые получит разрешение 48 Мп, что подтвердили и другие источники. Улучшенные сенсоры обеспечат лучшие снимки при низком освещении благодаря 14-битному АЦП и цифровому управлению усилением.

Слухи также предполагают, что Apple может уменьшить разрыв в возможностях камеры между iPhone 16 Pro и Pro Max, предоставив обеим моделям 48-мегапиксельный ультраширокий объектив.

Ожидается, что в следующем году все камеры iPhone 17 Pro будут обновлены до 48 Мп, включая телеобъективы.