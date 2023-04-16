Что известно о потенциально лучшем камерофоне этого года Xiaomi 13 Ultra

Благодаря своей системе камер Xiaomi 13 Ultra может превзойти конкурентов от Samsung и Apple. Телефон будет оснащен круглым модулем камеры с четырьмя камерами, включая 1-дюймовый сенсор IMX989 производства Sony, 50-Мп ультраширокоугольный, 50-Мп с 3,2-кратным оптическим зумом и 50-Мп перископную камеру с 5-кратным зумом, а также возможным 32-Мп селфи-камерой.

Устройство, вероятно, будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 2, оснащенном чипами Surge G1 и Surge P2 для лучшей зарядки и управления питанием. Также ожидается, что он будет предлагать до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ хранилища UFS 4.0.

Дисплей Xiaomi 13 Ultra, как ожидается, будет оснащен 6,7-дюймовой панелью E6 AMOLED LTPO с вырезом для селфи-камеры в виде точки, разрешением Quad HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой DolbyVision HDR.

Смартфон также будет оснащен сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Ожидается, что телефон будет работать на ОС Android 13 с предустановленной MIUI 14 и поддерживать проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Xiaomi утверждает, что 13 Ultra проработает до 60 минут при 1% заряда батареи.