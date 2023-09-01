Что известно о появлении iPhone 15 в России

Все таки с тех самых пор как люксовые Nokia, Vertu и другие элитные телефоны исчезли, ниша оставалась незанятой.

Но стоит помнить, что некоторые функции новых устройств могут быть не полностью доступны в России. Предыдущие модели, например, iPhone 14, при запуске в России имели ограничения, которые затрагивали такие сервисы, как Vo-WiFi и VoLTE. Эти проблемы могут сохраниться и в iPhone 15.

Некоторые продавцы планируют начать продажи вскоре после анонса (через параллельный импорт, само собой), другие продавцы пытаются уже получить прибыль от предварительных заказов. Avito, например, заблокировал все объявления о предпродаже iPhone 15, ссылаясь на риск введения пользователей в заблуждение и противоправные действия. Точная цена в России пока не определена, но ожидается, что она будет выше, чем у предыдущих моделей, в связи с ростом стоимости производства, а также «тонкостями» параллельного импорта.

По аналогии с прошлыми годами рублевые цены у сетевых ретейлеров в первые месяцы продаж будут выше американских цен без учета налогов примерно на 40-45%, поясняет Евгений Харитонов, серая розница получит спрос за счет чуть меньшей наценки в 30-35%.