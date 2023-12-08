Что известно о Samsung Galaxy S24: дата выхода, характеристики и цена

Что известно о Samsung Galaxy S24: дата выхода, характеристики и ценаНо все это пока слухи
Долгожданная многими серия Samsung Galaxy S24 готовится к полноценному анонсу в январе 2024 году. И, если верить слухам и инсайдерам, южнокорейской компании есть, чем удивить простой народ.
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Дата релиза: пометьте свои календари на 17 января, так как инсайдеры проливают свет на потенциальную дату релиза.
Процессор: слухи говорят о разделенной стратегии - Exynos для всего мира, Snapdragon для США - отход от единого подхода 2023 года.
Дисплеи и камеры: OLED-панели M13, более тонкие и энергоэффективные. Камеры совершат скачок, по слухам, благодаря 5-кратному телеобъективу. S24 Ultra может даже распрощаться с 10-кратным перископом ради 50-мегапиксельного 5-кратного телеобъектива.
ИИ и подписка: Samsung возможно решила сделать серию S24 «самыми умными смартфонами с искусственным интеллектом в истории», интегрируя в них функции, например, ChatGPT или Google Bard. Слухи также говорят о потенциальной подписке на эти функции.
Ценовые прогнозы: поскольку технологический гигант продолжает следовать своей ценовой стратегии, будьте готовы к потенциальному повышению цен в США. Будет ли серия Galaxy S24 стоить дополнительных инвестиций? Узнаем совсем скоро.