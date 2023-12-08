Что известно о Samsung Galaxy S24: дата выхода, характеристики и цена

Дата релиза: пометьте свои календари на 17 января, так как инсайдеры проливают свет на потенциальную дату релиза.

Процессор: слухи говорят о разделенной стратегии - Exynos для всего мира, Snapdragon для США - отход от единого подхода 2023 года.

Дисплеи и камеры: OLED-панели M13, более тонкие и энергоэффективные. Камеры совершат скачок, по слухам, благодаря 5-кратному телеобъективу. S24 Ultra может даже распрощаться с 10-кратным перископом ради 50-мегапиксельного 5-кратного телеобъектива.

ИИ и подписка: Samsung возможно решила сделать серию S24 «самыми умными смартфонами с искусственным интеллектом в истории», интегрируя в них функции, например, ChatGPT или Google Bard. Слухи также говорят о потенциальной подписке на эти функции.