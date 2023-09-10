Данные со смартфонов помогли раскрыть глобальную сеть договорных матчей

Данные со смартфонов помогли раскрыть глобальную сеть договорных матчейРасследование продолжается
Бельгийская полиция раскрыла крупномасштабный скандал, связанный с договорными матчами в теннисе, в котором участвовали более 181 игрока из 30 стран и более 375 профессиональных теннисных матчей.
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Расследование началось с нерегулярных ставок на малоизвестные теннисные матчи и в итоге привело к аресту предполагаемого «маэстро» операции Григора Саркисяна. Подробные записи с мобильных телефонов Саргсяна позволили выявить сложную коррупционную схему, в которой игроки принимали платежи за манипуляции с исходом матчей. В схеме были задействованы «денежные мулы», в том числе армяне из рабочего класса, которые делали ставки на определенные матчи по всей Европе.
Бельгийский следователь Николя Борреманс отследил счета и прослушивал телефоны, выявив целую сеть лиц, работавших на «маэстро». Несмотря на то, что профессиональный теннисный тур ввел запреты и отстранения от соревнований, полный масштаб операции остается в тайне из-за продолжающегося расследования.