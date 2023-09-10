Данные со смартфонов помогли раскрыть глобальную сеть договорных матчей

Расследование началось с нерегулярных ставок на малоизвестные теннисные матчи и в итоге привело к аресту предполагаемого «маэстро» операции Григора Саркисяна. Подробные записи с мобильных телефонов Саргсяна позволили выявить сложную коррупционную схему, в которой игроки принимали платежи за манипуляции с исходом матчей. В схеме были задействованы «денежные мулы», в том числе армяне из рабочего класса, которые делали ставки на определенные матчи по всей Европе.

Бельгийский следователь Николя Борреманс отследил счета и прослушивал телефоны, выявив целую сеть лиц, работавших на «маэстро». Несмотря на то, что профессиональный теннисный тур ввел запреты и отстранения от соревнований, полный масштаб операции остается в тайне из-за продолжающегося расследования.