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11:20, 07 января 2023
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Даже анонса не было: Samsung назвала дату показа Galaxy S23

Меньше месяца

Скоро должно состояться мероприятие Samsung Unpacked, где наконец анонсируют серию Galaxy S23. Но видимо в колумбийском подразделении Samsung поторопились и разместили страницу Unpacked раньше времени. Благодаря чему стала известна дата показа ожидаемого флагмана компании.

Даже анонса не было: Samsung назвала дату показа Galaxy S23

Фото: Samsung

Ранее считалось, что Galaxy S23 будет представлен в конце февраля, но согласно официальному сайту Samsung в Колумбии, мероприятие состоится 1 февраля, пишет 9to5Google.

Тизер не богат на детали, но на нем изображен новый дизайн модуля камеры, а по углам расставлены сирень и листочки (что, кстати, намекает на цвета будущего флагмана, о которых недавно просочились слухи).

Даже анонса не было: Samsung назвала дату показа Galaxy S23

Samsung

Ранее в сети появились официальные рендеры Galaxy S23 и Galaxy S23 Ultra во всех цветах: Cotton Flower, Mistly Lilac, Botanic Green и Phantom Black.

Ходят слухи, что в Galaxy S23 Ultra будет использоваться 200-мегапиксельный сенсор камеры, а Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus, по слухам, будут иметь улучшенный объектив для основной 50-Мп камеры. При этом все три модели могут получить Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

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