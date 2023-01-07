Даже анонса не было: Samsung назвала дату показа Galaxy S23

Ранее в сети появились официальные рендеры Galaxy S23 и Galaxy S23 Ultra во всех цветах: Cotton Flower, Mistly Lilac, Botanic Green и Phantom Black.

Ходят слухи, что в Galaxy S23 Ultra будет использоваться 200-мегапиксельный сенсор камеры, а Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus, по слухам, будут иметь улучшенный объектив для основной 50-Мп камеры. При этом все три модели могут получить Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.