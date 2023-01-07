Даже анонса не было: Samsung назвала дату показа Galaxy S23

Даже анонса не было: Samsung назвала дату показа Galaxy S23Меньше месяца
Скоро должно состояться мероприятие Samsung Unpacked, где наконец анонсируют серию Galaxy S23. Но видимо в колумбийском подразделении Samsung поторопились и разместили страницу Unpacked раньше времени. Благодаря чему стала известна дата показа ожидаемого флагмана компании.
Фото: Samsung
Ранее считалось, что Galaxy S23 будет представлен в конце февраля, но согласно официальному сайту Samsung в Колумбии, мероприятие состоится 1 февраля, пишет 9to5Google.
Тизер не богат на детали, но на нем изображен новый дизайн модуля камеры, а по углам расставлены сирень и листочки (что, кстати, намекает на цвета будущего флагмана, о которых недавно просочились слухи).
Ранее в сети появились официальные рендеры Galaxy S23 и Galaxy S23 Ultra во всех цветах: Cotton Flower, Mistly Lilac, Botanic Green и Phantom Black.
Ходят слухи, что в Galaxy S23 Ultra будет использоваться 200-мегапиксельный сенсор камеры, а Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus, по слухам, будут иметь улучшенный объектив для основной 50-Мп камеры. При этом все три модели могут получить Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.