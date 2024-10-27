Даже после обновления до iOS 18.2 владельцы iPhone не сразу получат ИИ-функции

Опубликовано 27 октября 2024, 03:001 мин.
Даже после обновления до iOS 18.2 владельцы iPhone не сразу получат ИИ-функцииGenmoji и Image Playground
В последней бета-версии iOS 18.2 Apple представила новые функции на базе ИИ, такие как Genmoji, Image Playground и Image Wand, но для их использования пользователи должны записаться в список ожидания и, возможно, ждать несколько недель, пишут СМИ.
Такой постепенный запуск — часть принципов Apple по «ответственному использованию ИИ», направленных на предотвращение возможного «чрезмерного использования» и «злоупотреблений» её генеративными инструментами ИИ.
Genmoji и Image Playground, доступные через Apple Intelligence, позволяют пользователям создавать уникальные эмодзи и изображения с помощью ИИ. Разработчики отметили, что обеспечили «более осторожный подход» к генерации в отличие от предыдущих бета-версий.
iOS 18.2 совместима с iPhone 15 Pro и iPad на базе M1 или более поздними моделями. Ожидается, что обновление выйдет в декабре.