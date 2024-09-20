Дед стоял, и я постою: за новым iPhone опять выстроились очереди по всему миру

Как вы к ним относитесь?

Предзаказанные модели iPhone 16 уже поступили в магазины Apple по всему миру. 20 сентября первые покупатели уже выложили в социальные сети фотографии своих новых устройств. А длинные очереди показывают, что, несмотря на прошедшие года, устройства Apple остаются популярными.