Дед стоял, и я постою: за новым iPhone опять выстроились очереди по всему миру

Опубликовано 20 сентября 2024, 19:351 мин.
Дед стоял, и я постою: за новым iPhone опять выстроились очереди по всему мируКак вы к ним относитесь?
Предзаказанные модели iPhone 16 уже поступили в магазины Apple по всему миру. 20 сентября первые покупатели уже выложили в социальные сети фотографии своих новых устройств. А длинные очереди показывают, что, несмотря на прошедшие года, устройства Apple остаются популярными.
Люди, которые предварительно заказали свой iPhone 16 для получения в магазине, начали видеть, что статус их заказа изменился на «Готово к получению» в приложении Apple Store, пишут СМИ. Поклонники Apple также с нетерпением ждут запуска Apple Watch Series 10 и Ultra 2.
iPhone 16 доступен в пяти новых цветах: черный, белый, розовый, бирюзовый и ультрамариновый. iPhone 16 Pro доступен в четырех цветах: натуральный титан, белый титан, черный титан и пустынный титан.