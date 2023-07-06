Дешевый iPhone SE придется подождать: в чем причина многолетней задержки

Эксперты выяснили, что производитель OLED-панелей, компания BOE, столкнулась с проблемами при поставке компонентов в срок из-за некачественных деталей. Аналитики отметили, что другие поставщики дисплеев для iPhone, такие как Samsung и LG, могли бы заменить BOE, однако они не заинтересованы в поставках компонентов для iPhone SE и предпочитают сосредоточиться на iPhone 15. Это просто выгоднее.

Ранее аналитики Barclays, Блейн Кертис и Том О'Мэлли, опубликовали прогноз со сроками релиза нового среднебюджетного iPhone SE 4. И да, он пересекается с информацией The Elec.