Дисплеи для iPhone 16 начнут производить уже в ближайшие недели

По его словам, выпуск панелей начнется уже в ближайшие недели, причем наибольшие объемы производства будут у моделей с меньшими дисплеями.

Поставщики Apple будут производить дисплеи и отправлять их на заводы для сборки готовых моделей iPhone 16.

Ожидается, что iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max выйдут в сентябре, традиционное время для релиза новых смартфонов компании.

Внешне новинки будут похожи на модели iPhone 15, но Apple увеличит размер дисплеев для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Так, iPhone 16 Pro получит экран диагональю 6.3 дюйма (вместо 6.1 дюйма), а iPhone 16 Pro Max — 6.9 дюйма (вместо 6.7 дюйма).

Размеры экранов стандартных моделей iPhone 16 не изменятся: iPhone 16 сохранит диагональ 6.1 дюйма, а iPhone 16 Plus — 6.7 дюйма.

Среди других новшеств iPhone 16 ожидаются новая кнопка «Capture» для съемки в ландшафтном режиме, более быстрые чипы серии A, обновления камеры, а также поддержка Wi-Fi 7 и более быстрые модемы 5G для некоторых моделей.