«Долой неравноправие»: вся линейка iPhone 16 получит один и тот же процессор

Эта информация поступила из утечки исходного кода iOS 18 и подтверждает предыдущие отчеты аналитика Джеффа Пу. Согласно сливу, в исходниках системы были обнаружены детали о четырех неанонсированных моделях iPhone, обозначенных как D47, D48, D93 и D94.

Сообщается, что скорее всего они относятся к моделям iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max.

В отличие от предыдущих запусков, где базовые и Plus модели получали улучшенные процессоры предыдущего поколения, а серии Pro — новейшие чипсеты, в этот раз Apple использует один и тот же процессор для всей линейки.

Хотя в утечках исходного кода iOS официально не было раскрыто название процессора, он указан как система t8140 для всех четырех моделей iPhone 16.