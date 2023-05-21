Доля ушедших с Android на iOS за последний год людей превысила пятилетний рекорд

Исследование было посвящено новым владельцам iPhone в США и показало, что 15% из них ранее владели устройствами на базе Android, что на 4% больше, чем в прошлом году. 83% заявили, что ранее уже владели iPhone. Пока что самый высокий показатель переходов с Android на iOS наблюдался в 2016 году, когда этот показатель достиг 21%.

Также недавно появилась новая порция слухов об iPhone 16. Так, стало известно, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, запуск которых планируется на 2024 год, будут оснащены дисплеями размером около 6,3 и 6,9 дюймов соответственно.