Доля ушедших с Android на iOS за последний год людей превысила пятилетний рекорд

14:29, 21 мая 2023
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Доля ушедших с Android на iOS за последний год людей превысила пятилетний рекордНо до результатов 2016 года еще далеко
Недавнее исследование, проведенное компанией CIRP, показало, что Apple привлекла наибольшее количество пользователей Android за последние пять лет.
Исследование было посвящено новым владельцам iPhone в США и показало, что 15% из них ранее владели устройствами на базе Android, что на 4% больше, чем в прошлом году. 83% заявили, что ранее уже владели iPhone. Пока что самый высокий показатель переходов с Android на iOS наблюдался в 2016 году, когда этот показатель достиг 21%.
Также недавно появилась новая порция слухов об iPhone 16. Так, стало известно, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, запуск которых планируется на 2024 год, будут оснащены дисплеями размером около 6,3 и 6,9 дюймов соответственно.