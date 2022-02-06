Дёшево не будет: раскрыта цена грядущего флагманского смартфона Xiaomi 12 Ultra

Согласно последним данным, Xiaomi планирует выпустить Xiaomi 12 Ultra до конца 2022 года. Сообщается, что этот телефон дебютирует во второй половине года и будет продаваться, по крайней мере, в Европе. Скорее всего, Xiaomi 12 Ultra будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Также есть информация о «перископном супертелеобъективе». Пока неясно, будет это 5-кратный зум или нет.

Смартфон не будет дешёвым. Инсайдер утверждает, что стартовая цена составит 5999 юаней (около 71,5 тысячи рублей).